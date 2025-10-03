「悲惨な結末」「圧倒された」フランスがまさかの０−３惨敗、仏メディアは啞然！「GS突破は危うい」【U-20W杯】
現地時間10月２日、U-20ワールドカップの第２節（グループE）でU-20フランス代表がアメリカと対戦。０−３でまさかの完敗を喫した。
終盤までスコアレスで推移したなか、85分に先制点を許したフランスは88分にも失点。その４分後にもダメ押し点を献上し、万事休した。
この結果にフランスのメディアは茫然。『RMC SPORT』は「悲惨な結末だ」「アメリカの猛攻に屈し、グループステージ突破は危うくなった」と報じた。
「技術的なミスが目立った試合の最後の15分で、アメリカは３ゴールを奪った。ベルナール・ディオメド監督率いるチームは、はるかにモチベーションが高いアメリカに３ゴールで圧倒されたのだ」
これで１勝１敗となったフランスは、グループステージ突破を懸け、最終節でニューカレドニアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
