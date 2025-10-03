“農家の娘”磯野貴理子、米作りの近況報告 大雨でほとんどの稲が倒れるも無事稲刈り完了「生き生きされてて憧れます」「凄くうれしそうな笑顔」
タレントの磯野貴理子（61）が3日、自身のインスタグラムを更新。自身が手がける田んぼの稲刈り完了を報告した。
【写真】「生き生きされてて憧れます」笑顔で稲刈りに励む磯野貴理子
磯野の実家は15代続く老舗の農家。21年には出演するフジテレビ系『はやく起きた朝は…』の新春スペシャル内の企画で、「86歳の父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから初めて米作りに挑戦した。
そして今年6月26日のインスタで「覚えてる方いますか？『きり田んぼ』栃木市で復活しました！もう使われていない田んぼを借りて、農薬を使わずにお米をつくります」と再び米作りを開始したことを報告。自ら田植え機を運転し、苗を植える様子などを写真や動画で披露していた。
この日は「きり田んぼ便り6 9月の大雨で、ほとんどの稲が倒れてしまったけど、イノシシやシカによる被害はなく 無事に稲刈りできました」と報告し、稲刈り中の磯野の姿を披露。笑顔を見せながらも、懸命に作業に励む様子が伝わってくる。稲刈りが完了し、「天日干しして、あとは太陽と風におまかせ！」と達成感をにじませた。
さらに投稿では、高鳴きするモズや、連結飛行するトンボ、ツマグロヒョウモンの写真も公開され、自然との共生を感じさせる内容となっている。
コメント欄には「朝から貴理子さんの笑顔と素晴らしい稲穂 元気もらいました！」「きりこさん生き生きされてて憧れます」「いい顔です」「凄くうれしそうな笑顔でかわいい」「イキイキした貴理子ちゃん見てると元気になります」「収穫が楽しみですねー」など、さまざまな声が寄せられている。
