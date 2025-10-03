¿ùºé²Ö¤ÎÊì ¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é¡¢Ì¼¤Î¥ì¥¢¤ÊÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿ùºé²Ö¤ÎÊì¿Æ¤Ç²Î¼ê¤Î¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢¿ùºé¤¬28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¿ùºé²Ö¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥«¥¸¥¦¥é¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î28Ç¯¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Êì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÍÄ¾¯´ü¤Ê¤É¤Î¿ùºé¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡°ì½ï¤Ë½Ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿ùºé¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸Ëö¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤³¤³¤í¤è¤ê´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö28ºÐ¤â¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡£¤¤¤¨¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÊì¿Æ¾ù¤ê¤Î²Ä°¦¤¤Ì¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿1Ç¯¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤´³èÌö¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
