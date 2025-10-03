元AKB48の高城亜樹、ホリプロ所属を報告 きょう34歳誕生日「人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝」
元AKB48の高城亜樹（34）が3日、自身のSNSを更新。10月1日より、ホリプロ所属となったことを伝えた。
【写真】さわやかな表情の新写真を添え…ホリプロ所属を報告した高城亜樹
投稿で「この度、前所属事務所の株式会社アイエス・フィールドから移籍し10月1日より株式会社 ホリプロに所属いたしましたことをご報告させていただきます」とつづり、「本日誕生日を迎え人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
続けて「私がこうして活動できるのも応援してくださるファンの皆様関係者の皆様のおかげです。本当にいつもありがとうございます。新しい環境でより一層精進して参りたいと思っています。これからも応援よろしくお願い致します」と締めくくった。
高城は1991年10月3日生まれ、東京都出身。B型。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第6期オーディションに合格し、研究生から当時最短で昇格した。シングル「言い訳Maybe」「RIVER」のカップリングに、アンダーガールズとして参加。愛称は“あきちゃ”。16年2月、AKB48を卒業した。
プライベートでは2019年、サッカー選手・高橋祐治と結婚。同年11月に第1子となる男児が誕生。2022年9月に第2子男児出産を報告した。
