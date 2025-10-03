日経225先物：3日正午＝610円高、4万5630円
3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比610円高の4万5630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万5584.54円に対しては45.46円高。出来高は2万6908枚となっている。
TOPIX先物期近は3126ポイントと前日比31ポイント高、現物終値比0.92ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45630 +610 26908
日経225mini 45630 +600 389552
TOPIX先物 3126 +31 39138
JPX日経400先物 28120 +250 1805
グロース指数先物 718 +9 4836
東証REIT指数先物 1899 -6.5 121
株探ニュース
