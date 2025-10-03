　3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比610円高の4万5630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万5584.54円に対しては45.46円高。出来高は2万6908枚となっている。

　TOPIX先物期近は3126ポイントと前日比31ポイント高、現物終値比0.92ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45630　　　　　+610　　　 26908
日経225mini 　　　　　　 45630　　　　　+600　　　389552
TOPIX先物 　　　　　　　　3126　　　　　 +31　　　 39138
JPX日経400先物　　　　　 28120　　　　　+250　　　　1805
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　+9　　　　4836
東証REIT指数先物　　　　　1899　　　　　-6.5　　　　 121

