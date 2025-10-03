ÍÓÊ¸³Ø¡¦±öÄÍ¥â¥¨¥«¡¢½é¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥®¥¿¡¼È¯Çä·èÄê¡¡¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¤Î¤ªÞ¯Íî¤Ê1ËÜ¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÇã¤¦¿Í¤ä¾®ÊÁ¤ÊÊý¤Ë¤â¡×
¡¡ÍÓÊ¸³Ø¤Î¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Î¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥®¥¿¡¼¡ÖMoeka Shiotsuka Jaguar moni¡×¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¼«¿È½é¤Î¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢11·î26Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢±öÄÍËÜ¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥Ô¥Ã¥¯¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆ±Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÙÉô¤Þ¤Ç¤ªÞ¯Íî¡ª¥Ü¥Ç¥£Î¢¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡õ¥Ô¥Ã¥¯¤â
¡¡±öÄÍ¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤äÀ©ºî³èÆ°¤Ç¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥®¥¿¡¼¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ä¹Ç¯ÃÆ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖAmerican Vintage ¡Ç65 Jaguar¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¨¥¤¥¸¥É¡Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ë²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤äÆÃÊÌÀß·×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥°¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯ÀÚ¤ì¤ë4¸¹¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ä³¤Î¹ï°õ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤Î¹ï°õ¡¢¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥ÁÍÑ¤ËËÜ¿Í¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Èmoni¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±öÄÍ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÈþ³Ø¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18Ëü7000±ß¡£
¡¡Æ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖFender x Moeka Shiotsuka Signature Strap¡×¡Ê1Ëü3200±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥í¥´¤ÈÄ³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥µ¥¤¥óÇó²¡¤·¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¸ª¤ËÍ¥¤·¤¤¹¤á¡Ê63¥ß¥ê¡ËÉý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î2¿§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖFender x Moeka Shiotsuka Signature Picks¡×¡Ê3300±ß¡Ë¤Ï¡¢ÍÓÊ¸³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤Ò¤Ä¤¸¤Á¤ã¤ó¡É¤ä¥µ¥¤¥ó¡¢¼êÉÁ¤Ê¸»ú¤Ê¤ÉÁ´5¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë12Ëç¥»¥Ã¥È¡£¥¹¥é¥¤¥É´Ì¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï3Æü¤è¤êFender Flagship Tokyo¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼Àµµ¬¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±öÄÍ¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÍÓÊ¸³Ø¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë½é¤ÎUS¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡£9·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û2Days¤ÈÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢10·î¤«¤é¤Ï½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÓÊ¸³Ø¡¦±öÄÍ¥â¥¨¥« ¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î°ìËÜ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¾®ÊÁ¤ÊÊý¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÆ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²»¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈºÇ½é¤Î¥®¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡É´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÍÓÊ¸³Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥¤¥¸¥É¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¤ÎJaguar¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÙÉô¤Þ¤Ç¤ªÞ¯Íî¡ª¥Ü¥Ç¥£Î¢¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡õ¥Ô¥Ã¥¯¤â
¡¡±öÄÍ¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤äÀ©ºî³èÆ°¤Ç¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥®¥¿¡¼¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ä¹Ç¯ÃÆ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖAmerican Vintage ¡Ç65 Jaguar¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¨¥¤¥¸¥É¡Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ë²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤äÆÃÊÌÀß·×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖFender x Moeka Shiotsuka Signature Strap¡×¡Ê1Ëü3200±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥í¥´¤ÈÄ³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥µ¥¤¥óÇó²¡¤·¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¸ª¤ËÍ¥¤·¤¤¹¤á¡Ê63¥ß¥ê¡ËÉý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î2¿§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖFender x Moeka Shiotsuka Signature Picks¡×¡Ê3300±ß¡Ë¤Ï¡¢ÍÓÊ¸³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤Ò¤Ä¤¸¤Á¤ã¤ó¡É¤ä¥µ¥¤¥ó¡¢¼êÉÁ¤Ê¸»ú¤Ê¤ÉÁ´5¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë12Ëç¥»¥Ã¥È¡£¥¹¥é¥¤¥É´Ì¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï3Æü¤è¤êFender Flagship Tokyo¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼Àµµ¬¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±öÄÍ¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÍÓÊ¸³Ø¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë½é¤ÎUS¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡£9·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û2Days¤ÈÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢10·î¤«¤é¤Ï½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÓÊ¸³Ø¡¦±öÄÍ¥â¥¨¥« ¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î°ìËÜ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¾®ÊÁ¤ÊÊý¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÆ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²»¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈºÇ½é¤Î¥®¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡É´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÍÓÊ¸³Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥¤¥¸¥É¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¤ÎJaguar¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£