¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ´°¾¡¤·¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡£Á°Áö¤Î¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G3¡Ë¤â¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜÇÏ¤Î¡ÖÂç¾³Ê¡×¡ª¢¨¼Ì¿¿¡¿JRA
¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö³®ÀûÌç¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¤â¤ó¡Ë¾Þ¡×¡£1969Ç¯¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤¬ÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ½éÄ©Àï¤·¤Æ¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¿¤Ä¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂçµé¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤³¤½¡¢Èá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤ò¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ëÆüËÜÇÏ
¢£¼Ç2400m¤Ø¤ÎÅ¬À¤¬½ÅÍ×¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÏ¤¬³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î¸ü¤¤ÊÉ¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2Ãå¤Ï4²ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤³¤¦¤âÆüËÜÇÏ¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¿É»À¤ò¤Ê¤áÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£³¤³°¶¥ÇÏ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢ËèÇ¯¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿¾¾¤µ¤È¤·¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢¼Ç2400m¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æ±µ÷Î¥¤ÎGµ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£µÕ¤ËÆüËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê3ºÐ¸ÂÄê¡Ë¤ä¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê3ºÐÌÆÇÏ¡Î¤Ò¤ó¤Ð¡Ï¸ÂÄê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄê¶¥Áö¤ò½ü¤¯¤È¡¢¼Ç2400m¤ÎGµ¤ÏJC¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ç2400m¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤Ç¤ÏÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡¢¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡¦¥¿¡¼¥Õ¡Ê¤É¤Á¤é¤â¼Ç2400m¡Ë¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤ÎÃå³°¤Ï11Ãå°Ê²¼¡£¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï3°ÌÆþÀþ¸å¤Ë¼º³Ê
¤è¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½Å¤¤ÇÏ¾ì¤¬ÆüËÜÇÏ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤¢¤Á¤é¤ÎÇÏ¾ì¤Ï»þ·×¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¥ÇÏ¤Ï½øÈ×¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤â¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç2400m¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¾å¤êºä¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é½øÈ×¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¾å¤¬¤ê33ÉÃÂæ¤ÎÂ®¤¤»þ·×¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É½Å¤¤ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÏ¾ì¤Î¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤è¤ê¡¢µ÷Î¥¤Ø¤ÎÅ¬À¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£½Å¤¤Èâ¤ò³«¤¯¤Î¤Ï¤É¤ÎÆüËÜÇÏ¤«!?
¤Þ¤ë¤Ç¼ö¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ò¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÆüËÜÇÏ¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
9·î15Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥ÇÏ»æ¡Ø¥Ñ¥ê¥Á¥å¥ë¥Õ¡Ù¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é3Æ¬¤ÎÆüËÜÇÏ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÁ°¾¥Àï¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡¢³®ÀûÌç¾ÞÄ©Àï¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢3Æ¬¤â¤ÎÆüËÜÇÏ¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¶¥ÇÏÃ´Åöµ¼Ô¡¢ÎëÌÚÀµ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
º£Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤ò¥¢¥¿¥Þº¹¤Ç2Ãå¤È¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡£Á°Áö¤Î¥Õ¥©¥ï¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G2¡Ë¤â²÷¾¡¡ª¡¡¢¨¼Ì¿¿¡¿JRA
¡ÖÁ°¾¥Àï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¡¤ÁÊý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢½Å¤¤ÇÏ¾ì¤Î¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¤ò¹¥°Ì¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢·Ú¤¤ÇÏ¾ì¤Î¥Õ¥©¥ï¾Þ¤ò´ïÍÑ¤Ê¶¥ÇÏ¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¤â¤¦°ìÆ¬¤Î¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï¡¢¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¤ò²Ì´º¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î°µ¾¡¡£
¤³¤Î3Æ¬¤Î¾¡¤ÁÊý¤Î°ã¤¤¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±«¤ÇÇÏ¾ì¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢À²¤ì¤Æ·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÆüËÜÇÏ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤¤¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥È¥ì¥ô¤ä¥¨¥Í¥¤¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿²øÊªµé¤Î³°¹ñÇÏ¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÆüËÜÇÏ¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²áµîºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï4Àï1¾¡¤À¤¬¡¢Á°Áö¤Î¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G2¡Ë¤Ï°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤Ê¤ë¤«!?
¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢³ÆÆüËÜÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ°½Ð¤ÎÊ¿¾¾¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤«¤é¡ª
¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÇ¼Á¤¬¹â¤¤¾å¤Ë¡¢¼Ç2400m¤ÎÅ¬À¤â¤¢¤ë¾Úµò¡£Á°¾¥Àï¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤â¤ª¸«»ö¡ª¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°Áö¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¸åÂ³¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢¿É¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â......¡£
¡ÖÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï100¡ó¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¾å¤¬¤ê33ÉÃÂæ¤ÎµÓ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ãåº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¿¾¾¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡ª
¤ª¼¡¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³Ê²½¤¬Ãø¤·¤¤¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡ª
¡ÖÁ°¾¥Àï¤¬°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£Â®¤¤Î®¤ì¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¯Îõ¤ÊËöµÓ¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£
¤·¤«¤â¡¢Éé¤«¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ç3Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç4Ãå¤À¤Ã¤¿¥½¥¸¡¼¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÊÊ¿¾¾¤µ¤ó¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²áµî¤Ë³®ÀûÌç¾Þ¤Ç2Ãå¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÇÏ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î¥Õ¥©¥ï¾Þ¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¡£¤µ¤é¤Ë¿Ø±Ä¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¿´ÇÙµ¡Ç½¤¬¤«¤Ê¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÁêÅö¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¶¥ÇÏ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°Áö¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÇÏ·²¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æº¹¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦´ïÍÑ¤Ê¶¥ÇÏ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Ì¾¼êC¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤ë¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡ª
¡ÖÁ°¾¥Àï¤ÇÉé¤«¤·¤¿¥¯¥¢¥ê¥Õ¥£¥«¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç2Ãå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤Ç¡¢¼¡Áö¤Ç¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ë¥¨¥ë¾Þ¤ò²÷¾¡¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÅÄÃæÇî¹¯Ä´¶µ»Õ¤Ï¡¢µ³¼ê»þÂå¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿ÍÌ®¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¡ª¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇGµ¾¡¤Á¤Î¤Ê¤¤ÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÈá»´¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬2·åÃå½ç¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï1¾¡¤·¤«µó¤²¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ......¡×¡ÊÊ¿¾¾¤µ¤ó¡Ë
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏG·¤·¤«¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢4Ãå¤ÈÂç·òÆ®¤·¤¿¥¹¥ë¡¼¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¤ÎÎã¤â¤¢¤ë¡£°È¾å¡Ê¤¢¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¤¬¤½¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ìÈ¯¤ÎÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡£
Á°¾¥Àï¤Î¥Ù¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢½çÄ´¤ËËÜÈÖ¤ØÄ©¤à¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÏ¤Î¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡£³¤³°¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¡ª¡Ê9·î22Æü¸½ºß¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë³¤³°¤ÎÍÎÏÇÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ç2Ãå¤·¤¿"¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½÷·æ"¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡£¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5Àï2¾¡¡¢2Ãå3²ó¤È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÏ¢ÂÐÃæ¤Ç¤¹¡£³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ª¥Ã¥º¤â4.5ÇÜ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¡Ê9·î22¸½ºß¡Ë¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Çì³Ú¤ÎA¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÄ´¶µ»Õ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò3Ï¢¾¡Ãæ¡ª¡¡Á°¾¥Àï¤ÇÉé¤±¤Æ¿Íµ¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·ì¤ò°ú¤¯¥«¥ë¥Ñ¥Ê¤âÉî¤ì¤Ê¤¤°ìÆ¬¤Ç¤¹¡×¡ÊÊ¿¾¾¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢³¤³°Ä©Àï¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë³Ñµï¡Ê¤¹¤ß¤¤¡Ë¾¡É§¸µÄ´¶µ»Õ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤ÇÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤ê¤â¡¢±óÀ¬¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤ÊÇÏ¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¤ÇÏ¤Î¤Û¤¦¤¬°Õ³°¤ÈÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¤â¡¢3Æ¬¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁ°¾¥Àï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤·¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¼ê»¥¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
·èÀï¤Ï10·î5Æü¡¢½ÐÁöÍ½Äê»þ¹ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î23»þ05Ê¬¡ª¡¡º£Ç¯¤³¤½¡¢Èá´êÃ£À®¤ò¡ª
