アイドルグループNGT48のメンバーが、新発田市のこども園の園児らと稲刈りを体験しました。



稲刈りをしたのは、NGT48の西潟茉莉奈さんや清司麗菜さんらメンバー4人と『あおばこども園』の園児らです。NGT48は新潟の農業の魅力を伝え、地元の人と触れ合う目的で農業プロジェクトを展開しています。



3日収穫したコメも、5月にメンバーが植えたものです。コメは暑さの影響をそれほど受けず、品質は上々だということです。



■NGT48 清司麗菜さん

「今年もおいしい『ときむすめ』が(消費者に)届くのが楽しみ。」



■NGT48 西潟茉莉奈さん

「(コメが)すごく大きく育って安心した。」



コメは『ときむすめ』という名前で県内のスーパーで販売される予定です。