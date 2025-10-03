スピッツの公式TikTokアカウントが登場 『SPY×FAMILY』OP主題歌「灯を護る」をSNSで先行配信
スピッツが、きょう3日に公式TikTokアカウントを開設し、6日に配信リリースされる新曲「灯を護る」の音源の一部をTikTok、インスタグラム、YouTubeにて先行公開した。
【動画】変顔アーニャ！少年兵姿のロイド…公開された『SPY×FAMILY』3期PV
「灯を護る」は、4日午後11時よりテレ東系列ほかで放送が開始されるテレビアニメ『SPY×FAMILY Season 3』のオープニング主題歌に起用された楽曲。スピッツにとっては、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌「美しい鰭」以来、約2年半ぶり47枚目のシングルリリースとなる。
9月28日に主題歌と配信リリースが発表されると、同時に公開された『SPY×FAMILY Season 3』のノンクレジットオープニング映像が大きな反響を呼び、SNS上では「フォージャー家の物語に寄り添う歌詞」と称賛の声が相次いだ。現在も、初回放送とフル音源の解禁を待ち望むコメントが寄せられている。
今回開設されたスピッツのTikTok公式アカウントでは、「灯を護る」をはじめとする最新コンテンツが順次公開予定。新曲の配信予約もスタートしており、今後の動向に注目が集まる。
