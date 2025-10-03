IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ が“エンジョイダンスバトル”
きょう3日に放送されるテレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30〜深1：50※関東ローカル）では、9月に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『M:ZINE LIVE』の様子を放送する。
【番組カット】とってもキュート！ダンスチャレンジするNCT・チョンロ
『M:ZINE LIVE』には、IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZが出演。ゲーム企画「キメ顔モンスターは誰だ!?タリーキメ顔選手権」「キメ顔モンスターは誰だ!?たらい落とし選手権」や、大人気コーナー「若井ダンスモンスターへの道」、各アーティストによるスペシャルライブなどを届けた。10月放送の同番組では『M:ZINE LIVE』の様子をMCのMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、ぺこぱ・松陰寺太勇の終演後トークも交えながら放送する。
1週目となる3日の放送では、4組のアーティストがダンスで激突する「エンジョイダンスバトル」。普段は決して見られないような激アツなバトルが繰り広げられる。DJの若井が流す曲に合わせ「いかにダンスをエンジョイできているか」という評価基準でダンスバトルし、No.1を決定する。バトルは前半と後半に分かれて開催。BALLISTIK BOYZとNCT DREAMの対決では、1曲目の奥田力也からノリノリのダンスを披露。砂田将宏、松井利樹もキレのいいダンスを見せ、NCT DREAMは「ム、ムリです…」とタジタジに。しかし、いざ踊ってみると、チョンロもジェミンもかわいさMAXのダンスを披露する。
IMP.とTHE BOYZの対決でも、かわいさとかっこよさのギャップたっぷりのダンスがさく裂。横原悠毅、基俊介らのダンスで会場が大盛り上がりすると、THE BOYZのエリック、キューのパフォーマンスでは会場から悲鳴もあがった。
次週以降の同番組では、会場が大盛り上がりだった「キメ顔モンスター企画」「若井ダンスモンスターへの道」の舞台裏を大公開。大観衆の前でダンスを披露する若井のハラハラドキドキに密着する。
また、CSテレ朝チャンネル1では、11月15日正午からイベントの模様に加え、各アーティストの楽屋裏でのインタビューも収録した『M:ZINE LIVE特別版』を放送する。
