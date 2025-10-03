Hey! Say! JUMP¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¡ÖGHOST¡×10¡¦8ÇÛ¿®¤Ø¡¡¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏTravis JapanµÜ¶á³¤ÅÍ¡õMacoto
¡¡Hey! Say! JUMP¤¬¡¢8Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖGHOST¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»×¤ï¤ºÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ê!?¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖGHOST¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥´¡¼¥¹¥È¤¿¤Á¤òË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê³Ú¶Ê¡£¿Í´Ö¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Á¤ã¤¦¤¾¡Á¤È°Õµ¤¹þ¤à¸«½¬¤¤¥´¡¼¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤Ë¤â¤³¤Á¤é¤Ë¤â²½¤±¤Æ½Ð¤ë¡Ê!?¡Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÃæÆÇÀÈ´·²¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢Ìë¹¹¤±¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¹â¤Þ¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏTravis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¤ÈMacoto¡ÊRHT.¡Ë¤¬Ã´Åö¡£°ì²»¤¿¤ê¤È¤âÆ¨¤µ¤Ê¤¤²»¤É¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥´¡¼¥¹¥È¤¬Ê¶¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÖGHOST¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ8Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢8Æü¿¼Ìë0»þ¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó·èÄê¡£ÂÐ¾Ý¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡ÖGHOST¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢±þÊç´ü´ÖÆâ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤ÈÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤Ï³Æ¼ï³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
