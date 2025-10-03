Áú¹ß¤ê¡¦¤»¤¤¤ä¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼!ËÜÌ¾¡ÖÀÐÀîÚðÌé¡×Ì¾µÁ¤Ç24Æü¡¡¡Ö¤ª¾Ð¤¤Æ±ÍÍ¤Ë²»³Ú¤âËÜµ¤¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê32¡Ë¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³èÆ°Ì¾µÁ¤ÏËÜÌ¾¤Î¡ÖÀÐÀîÚðÌé¡×¡£24Æü¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¡Ö¥ª¥«¥ó¤ÎLINE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç18Ç¯¤Ë¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ä¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈäÏª¡£¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¾ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·Ý¿Í¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÁÏºî¤äÀ¤³¦¤¬¸«¤ì¤½¤¦¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¶Ê¤ò²Î¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Çºî»ì¤ò¤·¤Æ²»³Ú¤â°ì½ï¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢ËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤Æ±ÍÍ¤Ë²»³Ú¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ï¹ÈÇò¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥ª¥«¥ó¤ÎLINE¡×¤Ï¡¢Êì¤È¤ÎÆü¾ï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂêºà¤Ë¡¢´¶¼Õ¤äå«¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¥é¥Ã¥×¤È²Î¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶ÊÄ´¤Çsoundbreakers¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Apple Music¤äSpotify¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤«¤é³Ú¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤ëPre-Add/Pre-Save¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ë¼«Æ°¤Ç¿·¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¾ÜºÙ¤â½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£·Ý¿Í¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢ËÜÌ¾¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©¤à¤»¤¤¤ä¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£