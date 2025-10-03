トークショーも！マハリシ総合教育研究所 映画『ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド』上映会

一般社団法人マハリシ総合教育研究所が、映画『ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド』の上映会を2025年11月3日(月・祝)に開催！

東京・代官山のライブハウス「晴れたら空に豆まいて」にて、映画上映に加え、グループ瞑想やトークショー、ミニライブも楽しめる特別なイベントです。

マハリシ総合教育研究所 映画『ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド』上映会

【開催概要】

開催日時：2025年11月3日(月・祝) 11:30開演 (10:45開場)

会場：晴れたら空に豆まいて (東京都渋谷区代官山町)

チケット：予約 3,000円、当日 3,500円 (別途ドリンク代)

席数：50席

本イベントの主役は、ドキュメンタリー映画『ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド』

1968年、監督が北インドの僧院で偶然「ザ・ビートルズ」の4人と過ごした奇跡のような8日間を記録した作品です。

最高傑作『ホワイト・アルバム』の楽曲の多くが生まれたとされるインド滞在期の、ベールに包まれていた彼らの素顔と楽曲制作のプロセスが紐解かれます。

瞑想・トーク・ライブが楽しめる複合イベント

上映会は映画だけでなく、多彩なプログラムが用意されています。

「ザ・ビートルズ」がインドでおこなった超越瞑想(TM)のグループ瞑想では、瞑想が初めての方も目を閉じて模擬体験が可能。

トークゲストには、元クロスビート編集長で、実際に「ザ・ビートルズ」が瞑想した施設を訪れた経験を持つ荒野政寿氏を迎えます。

さらに、メンバー全員が超越瞑想(TM)をおこなうバンド「Americo」によるミニライブも開催されます。

そのほか、会場では特製ベジタリアンカレーのランチ(別料金)や、関連書籍、アーユルヴェーダのハーブティーなども販売されます。

単なる映画鑑賞にとどまらず、「ザ・ビートルズ」の精神的な旅路の世界観に浸ることができる、音楽ファン、瞑想や文化に関心のある方にとって見逃せないイベントです。

代官山で開催される、映画『ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド』上映会の紹介でした！

(C) B6B-II FILMS INC. 2020. All rights reserved

