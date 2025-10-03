ドジャース公式SNSが空港での“オフショット”を公開

決戦の地に向かうムーキー・ベッツ内野手が手にした“アイテム”にファンが注目した。ドジャースは2日（日本時間3日）、球団公式SNSでナ・リーグ地区シリーズのフィリーズ戦に向かう選手の様子を公開。ベッツは大きな荷物を肩にかけており、ファンは「ギター持ってきてる!?」と反応した。

球団はインスタグラムとX（旧ツイッター）で、敵地フィラデルフィアに移動するため、空港に集まった選手たちの“オフショット”を公開。飛行機に搭乗する大谷翔平投手の横顔、笑顔の佐々木朗希投手など、ファンに向けて数々の写真を投稿した。

ベッツは黒コーデで登場。左手には水色のボストンバッグを持ち、右肩にはギターが入っていると思われるケースを下げ、ピースサインを送っている。

発見したファンは「弾いちゃう？」「新たなご趣味のギターも持っていくんですね」「めっちゃカッコいい」「釣り師の風味もする」とコメントを寄せていた。

ベッツはシーズン後半に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに出演。その際、「1か月くらい前に始めたんだよ。何曲か弾けるけど、どこかでライブが出来るくらい（の腕前になるまでレベルを）引き上げたいと思っているんだよ」とギターに夢中になっていることを明かしていた。（Full-Count編集部）