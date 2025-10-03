魔裟斗、超厳つくてカッコいい愛車と2ショット「渋いですね」「写真集ほしすぎる」
元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が2日にインスタグラムを更新。愛車のバイクとの2ショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】魔裟斗、カスタムした愛車にネット興奮
インスタグラムでは、度々カッコいいバイクを公開し話題になる魔裟斗が投稿したのは、バイクと写るオフショット。写真には、エンジニアブーツにレザーパンツ、キャスケットなど全身を黒で統一したコーディネートの魔裟斗が、愛車のバイクに腰を下ろす様子が収められている。
武骨な雰囲気をただよわせる愛車との2ショットに、ファンからは「渋いですね」「写真集ほしすぎる!!」「めっちゃかっこいい」などの声が相次いでいる。
■魔裟斗（まさと）
1979年3月10日生まれの元K‐1世界王者、タレント。「K-1 WORLD MAX」2003、2008の世界王者。
引用：「魔裟斗」インスタグラム（@masato.official）
