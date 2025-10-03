心温まる日常が描かれる！BIGLOBEキャラクター「びっぷる」マンガ『びっぷるときどき〇〇』

ビッグローブ株式会社(BIGLOBE)の公式キャラクター「びっぷる」のショートマンガ『びっぷるときどき〇〇(まるまる)』が、2025年10月3日より配信開始！

「びっぷる」の公式Xアカウントにて、毎週水曜日と金曜日に心温まる日常が描かれます。

BIGLOBEキャラクター「びっぷる」マンガ『びっぷるときどき〇〇』

配信開始日：2025年10月3日(金)

配信スケジュール：毎週水曜日・金曜日

配信アカウント：「びっぷる」公式X（@bipple_official）

『びっぷるときどき〇〇』は、好奇心いっぱいのBIGLOBE公式キャラクター「びっぷる」と、周りにときどき現れるユニークな仲間たちとの日常を描いたショートマンガです。

ちょっとした豆知識や、クスッと笑える出来事を通じて、ほっこり優しい時間が楽しめます。

