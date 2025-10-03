ＴＯＫＩＯ解散から３か月…芸能界引退している長瀬智也　２ショットで最新姿「語り明かしました」

６月２５日に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也が最新ショットを投稿した。

「げんにゃんの個展で愛について語り明かしました。ありがとうございました」と、アーティスト・桂川弦（かつらがわ・げん）さんの個展を訪れたという。「愛」と文字が描かれた作品の前で、桂川さんと記念撮影。「＃ｙｏｋｏｈａｍａｄｉｓｃｏｃｈｏｐｐｅｒｓ ＃愛」とハッシュタグをつけた。

長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱退し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。インスタのプロフィル欄では現在の肩書きについて「表現者」「挑戦者」、バンド「Ｋｏｄｅ Ｔａｌｋｅｒｓ」のボーカル＆ギターと自己紹介し、今年４月の投稿では「長瀬は２０２１年に芸能活動を引退しバイクレースやバンドなどの活動をメインとしている」と自身の近況を説明した。ＳＮＳでたびたび近影を披露し、ネット上では「どんどんワイルドに」「別人みたい！」「二度見した」「ダンディー」と、アイドル時代から一変した風ぼうが話題になっている。

所属していた「ＴＯＫＩＯ」は今年６月２５日に解散。７月６日に静岡・富士スピードウェイで「ＭＣＦＡＪ クラブマンロードレース」に出場した長瀬は、ＴＯＫＩＯ解散後初めて報道陣の取材に応じたが、「俺が何か言うことではない。他の人のことはあまり言いたくない」とグループの解散には言及しなかった。