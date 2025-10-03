世界限定400本の特別モデル！ノルケイン「ワイルド ワン スケルトン 42mm パープル リミテッドエディション」

スイスの独立系時計ブランド「ノルケイン」から、究極のハイパフォーマンス・スポーツウォッチの新作「ワイルド ワン スケルトン 42mm パープル リミテッドエディション」が登場！

2025年のトレンドカラーのひとつであるパープルをまとった、世界限定400本の特別なモデルが2025年10月1日より発売されています。

ノルケイン「ワイルド ワン スケルトン 42mm パープル リミテッドエディション」

価格：990,000円(税込)

発売日：2025年10月1日

限定数量：世界限定400本

サイズ：42mm

重さ：78g

ムーブメント：ノルケイン キャリバー NB08S(自動巻き、クロノメーター認定)

ブランドの冒険心、革新的なケース構造、そしてトレンドカラーのパープルを融合させた最新作。

アクティブで冒険心あふれるライフスタイルを彩る“パフォーマンスウォッチ”です。

超軽量かつ高耐久な革新的ケース構造

ケースの上下部分には、ノルケイン独自の超軽量かつ高耐久なカーボンファイバー素材「NORTEQ(R)」を採用。

そのケージが、耐衝撃性に優れたパープルカラーのラバー製ミドルケースを包み込んでいます。

総重量はわずか78グラムと、同等サイズのステンレススチール製モデルの半分以下という驚きの軽さを実現しています。

精緻な動きが見えるスケルトンダイヤル

スケルトン仕様のダイヤルからは、クロノメーター認定を受けた自動巻きムーブメント「ノルケイン キャリバー NB08S」の精緻な動きを鑑賞できます。

また、サファイアクリスタルのケースバックには、限定モデルの証として「LIMITED EDITION - ONE of 400」の文字がライトパープルでプリントされています。

パーソナライズ可能なノルケインプレート

ケース左側面には、ブランドの象徴である「ノルケインプレート」を配置。

NORTEQ(R)製のこのプレートには、記念日やイニシャルなどを刻印し、自分だけの特別な一本にパーソナライズすることが可能です。

力強い美しさだけでなく、ハイテク素材を革新的に活用することで、アクティブなライフスタイルに寄り添うパフォーマンスを発揮する腕時計。

世界で400本だけの特別なモデルです。

ノルケインから登場した「ワイルド ワン スケルトン 42mm パープル リミテッドエディション」の紹介でした！

