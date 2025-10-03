ものまね芸人・みかん、長男14歳の誕生日を“顔出し”ショットで祝福「イケメン」「頼もしい顔つきになってカッコいい」
松嶋尚美や土屋アンナなどのものまねで知られる、タレント・みかん（41）が3日、自身のインスタグラムを更新。長男が14歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「頼もしい顔つきになってカッコいい」みかんが公開した14歳長男“顔出し”家族ショット
みかんは「息子ハピバ〜もう14歳かよっ〜 背も追い抜かれる訳だぁ」とつづり、ケーキを持った長男、長女（5）、夫とともに写る家族4ショットや誕生日会の様子を公開している。
続けて「来年は受験なので現在中2の時期はとても大事ですね 中ニ病で終わらないようしっかりと頑張りたまえ」「とにかく息子よ!!何事も一生懸命頑張れ 舞ちゃんも保育園でお兄ちゃんにお手紙書いたのやるやん 青春しろよ〜 byおかん」と、息子へエールを送った。
誕生日を祝う仲むつまじい投稿に、ファンからは「おめでとう 子どもの成長は早いですね より一層頼もしい顔つきになってカッコいい」「イケメンだね」「おめでとうございます イケメンくん」などの反響が寄せられている。
みかんは2011年に一般男性と結婚し、同年に第1子長男を出産。19年10月に第2子となる長女が誕生した。
