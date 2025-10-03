寺西拓人、初共演・佐野勇斗からのあいさつに苦笑「原くんがお世話になっております」
俳優の綾瀬はるか、M!LKの佐野勇斗、timeleszの寺西拓人が3日、『ベンザブロックプレミアムDX』新製品発表会に登壇した。寺西は綾瀬、佐野と初共演となりそれぞれの印象を語った。
【写真】素敵！キックターゲット成功に笑顔の寺西拓人
きょう初めて綾瀬に会ったという寺西は「綾瀬さんは昔から映画で拝見させてもらっている雰囲気そのまま、柔らかくて親しみやすい方」と親近感を抱いたそう。
一方、撮影時に少し佐野と話したという寺西は「うち（timelesz）に原（嘉孝）というメンバーがいるんですけど『原くんがお世話になっております』と佐野さんから言われて。うちのメンバーなのに、多分変な人なんだなって（笑）それこそ親しみやすい方」と苦笑した。
そんな寺西に綾瀬は「声がすてきですね。でも、シャイですか？シャイな感じがすてきです」とたった今の印象を褒めると「あら、お恥ずかしい」と照れ笑い。佐野はきょうの登壇裏でも待機中に寺西と話したそうで「原くんよりしっかりしていて次回は寺西さんとも、ご一緒したい」と共演を望んでいた。
3人のほか、山田杏奈、小坂菜緒（日向坂46）が出演する新テレビCM「鼻かぜに進化したベンザ」篇、「のどかぜに進化したベンザ」篇、「熱かぜに進化したベンザ」篇、「せきかぜに進化したベンザ」篇、「みんなのかぜに進化したベンザ」篇は4日から放送開始。
