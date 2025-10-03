俳優で画家の片岡鶴太郎（70）が2日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。ヨガとの出会いを語った。

午後11時に起床し翌午前5時までヨガや瞑想（めいそう）をする生活習慣で知られている片岡。飯島に「どんどん若返ってますよね」と言われると、「ヨガですよ、やっぱり」と力強く語った。ヨガを始めて「14年」になるという。

片岡は「まさか私がヨガをやるなんて思わなかった」と回想。「20年くらい前にドキュメンタリーでインドに行ったんですよ。インドの小学校に入って、小学校ではヨガの授業があるんですよ。生徒さんの中に入ってヨガをやってくれって言われた。私、体硬いから、回らなくて…。まぁ笑いを取るには良かったんですけど、二度と私の人生にヨガはないなと思っていた」とヨガとの初めての出会いを振り返った。

「でも、50代の半ばくらいからどうも瞑想がいいらしいって言うんで。私の尊敬している人たちも文献調べてるとみんな瞑想やってるんですよ」。瞑想に興味を持ち始めたという。「そんなことしてたら、ちょうどその頃ドラマでご一緒していた俳優の先輩が。私より8つくらい上でしょうか。“セリフを覚えるって年を重ねれば重ねるほど難しくなりますよね”って言ったら、“でも瞑想やるといいよ”ってぽろっと言ったんですよ」と明かした。片岡が瞑想に興味があることを伝えたところ、先輩は翌日に自身の著書「私、瞑想者です」を持ってきてくれたという。「私、瞑想者です」は俳優の秋野太作による著書。片岡は「その本を面白くて1日で読破しちゃって、“これはぜひともやってみたい”って言った。“だったら鶴ちゃん、本当に真剣にそう言うんだったら日本で一番信頼できる人紹介します”って言って紹介していただいた。それからなんです」と明かした。

初めは瞑想にチャレンジするつもりだったというが、「瞑想だけやるわけにはいかないんです。瞑想っていうのはヨガの一番最後のブロック」と教えられ、ヨガを始めたという。