スタバの味わいを自宅で手軽に楽しむ ネスプレッソが“新コレクション”5種を発売【一覧・価格】
カプセル式コーヒーを提案する「NESPRESSO（ネスプレッソ）」は、スターバックス コーヒーと協業した『スターバックス by ネスプレッソ ヴァーチュオ』5種を2日に発売した。
『スターバックス by ネスプレッソ ヴァーチュオ』は、ネスプレッソが独自に開発した「セントリフュージョン（遠心力抽出法）」を用いた「ヴァーチュオ」システムで淹れるコーヒー。
スターバックスで人気の「パイクプレイス ロースト」「エスプレッソ ロースト」「カフェ ベロナ」など、アラビカ種コーヒー豆100%を使用した5種のコーヒーがラインアップに加わり、スターバックス コーヒーの味わいを自宅で簡単に楽しむことができる。
ネスレネスプレッソ社は「今回の新たなコレクションの登場は、上質なコーヒー体験を多くのコーヒー愛飲家へ提供している両ブランドのパートナーシップにおいて、重要な飛躍の一歩となります」と説明。「この新コレクションは、両ブランドの長期的なパートナーシップに基づくもので、これからもいつでも楽しめる定番としてお届けしていきます」と呼びかける。
■『スターバックス by ネスプレッソ ヴァーチュオ』
発売日：2025年10月2日（木）
販売チャネル：
全国の直営店舗 ネスプレッソブティック
公式ウェブサイト
ネスプレッソ公式モバイルアプリ
「パイクプレイス ロースト」
ほのかなココアや煎ったナッツのような香りをもつまろやかなこのコーヒーは、なめらかな口あたりでバランスの良さが特長。
価格：1本（10カプセル入）税込価格 1512円（本体価格1400円）
味わいの強さ：7
抽出量：マグ（約230ml）
「コロンビア」
100%コロンビア産のコーヒー豆を使用したこのシングルオリジンコーヒーは、ふくよかなコクとみずみずしい味わい、ナッツのような後味が特長。
価格:1本（10カプセル入）税込価格1620円（本体価格1500円）
味わいの強さ：7
抽出量：マグ（約230ml）
「カフェ ベロナ」
ローストの甘みとダークココアのような風味とバランスのとれた豊かな味わいで、チョコレートと一緒に味わうとよりその甘みが引き立つ。
価格：1本（10カプセル入）税込価格1512円（本体価格1400円）
味わいの強さ：10
抽出量：マグ（約230ml）
「スターバックス ブロンド エスプレッソ ロースト」
穏やかでバランスの取れた味わいはミルクとの相性がよく、クラッシックなエスプレッソドリンクをより一層なめらかな仕上がりに。
価格：1本（10カプセル入）税込価格1296円（本体価格1200円）
味わいの強さ：6
抽出量：エスプレッソ（約40ml）
「エスプレッソ ロースト」
1975年に初めて作られて以来変わることのないフレーバープロファイルによる豊かな味わいとキャラメルのような風味は、そのままでも、ミルクと合わせても楽しめる。
価格:1本（10カプセル入）税込価格1296円（本体価格1200 円）
味わいの強さ：11
抽出量：エスプレッソ（約40ml）
※味わいの強さ：スターバックスとネスプレッソでの味わいの強さの基準は異なり、各社独自の方法で設定
