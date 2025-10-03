ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

登場時期：2025年9月26日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

長年にわたり愛され続けている『それいけ！アンパンマン』のグッズが、2025年9月もセガプライズに登場。

かわいらしいぬいぐるみのほか、椅子にもなる収納ボックスもラインナップされます☆

それいけ！アンパンマン ころふわ カフェぬいぐるみ

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ドキンちゃん、コキンちゃん、ジャムおじさん）

「アンパンマン」となかまたちが、スイーツやドリンクなどを持ったぬいぐるみ。

かわいいカフェメニューを手にした姿と、ふわふわのデザインがポイントです☆

よく見ると、カフェメニューにも「アンパンマン」たちのお顔デザインがあしらわれています！

それいけ！アンパンマン なかよし小物入れぬいぐるみLL“ドキンちゃん”

サイズ：全長約20×23×34cm

小物入れを持った「ドキンちゃん」の大きなぬいぐるみ。

お行儀良く座った姿がかわいらしく、ボリュームある大きさです。

小物入れは「ばいきんまん」と「ホラーマン」のデザイン。

お部屋のアクセントになりそうな、かわいらしいプライズです☆

それいけ！アンパンマン 収納ボックスチェア

サイズ：全長約25×25×25cm

「アンパンマン」たちのデザインが楽しい、収納ボックスチェア。

おもちゃや雑貨などを収納できる、賑やかなデザインのボックスです。

椅子としても利用でき、便利に使えます！

カフェデザインのぬいぐるみや、収納としても使える便利な雑貨もラインナップ。

セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

