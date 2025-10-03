小物入れを持ったドキンちゃんの大きなぬいぐるみ！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
登場時期：2025年9月26日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
長年にわたり愛され続けている『それいけ！アンパンマン』のグッズが、2025年9月もセガプライズに登場。
かわいらしいぬいぐるみのほか、椅子にもなる収納ボックスもラインナップされます☆
それいけ！アンパンマン ころふわ カフェぬいぐるみ
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ドキンちゃん、コキンちゃん、ジャムおじさん）
「アンパンマン」となかまたちが、スイーツやドリンクなどを持ったぬいぐるみ。
かわいいカフェメニューを手にした姿と、ふわふわのデザインがポイントです☆
よく見ると、カフェメニューにも「アンパンマン」たちのお顔デザインがあしらわれています！
それいけ！アンパンマン なかよし小物入れぬいぐるみLL“ドキンちゃん”
サイズ：全長約20×23×34cm
小物入れを持った「ドキンちゃん」の大きなぬいぐるみ。
お行儀良く座った姿がかわいらしく、ボリュームある大きさです。
小物入れは「ばいきんまん」と「ホラーマン」のデザイン。
お部屋のアクセントになりそうな、かわいらしいプライズです☆
それいけ！アンパンマン 収納ボックスチェア
サイズ：全長約25×25×25cm
「アンパンマン」たちのデザインが楽しい、収納ボックスチェア。
おもちゃや雑貨などを収納できる、賑やかなデザインのボックスです。
椅子としても利用でき、便利に使えます！
カフェデザインのぬいぐるみや、収納としても使える便利な雑貨もラインナップ。
セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
