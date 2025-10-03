俳優・綾瀬はるかが３日、都内で行われた、アリナミン製薬「ベンザブロックプレミアムＤＸ」の新製品発表会にｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗と出席した。

この日は商品にちなんだルーレットトークに挑戦。誕生から７０年目を迎えた今も進化を続けているブランドにちなみ「最近進化したと感じたこと」を問われた綾瀬は、「特にこれというのははないんですけど、日々進化中です！」と即答で適当に答えた。

これには思わず佐野は「適当すぎますって！」と苦笑いでツッコミ。綾瀬は「考えてたけど、思い当たらなくて。日々全てが進化してます！」と自信たっぷりに返し、寺西は「だいぶ（企画の）ハードルが下がって良かったですね」と安堵の表情を浮かべていた。

その後、企画に挑戦した佐野は「長く活躍するための健康維持のルーティン」を問われると「特にやってないです」とぽつり。続けて「毎日笑顔でいることが何よりも大事だというのを聞いた事があるので笑顔で生きてます」と回答した。

また「２０２５年のうちにより進化するために挑戦したいこと」を問われた寺西も「特にない」と続きつつ「一人行動に慣れてない。一人で飲みに行ってみたいっていうのがある」と答えるなど、終始和やかなムードでイベントは進んだ。