「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース４−０レッドソックス」（２日、ニューヨーク）

レッドソックスが敗れ、１勝２敗で敗退が決まった。吉田正尚外野手が「４番・指名打者」で今シリーズ初スタメン。二回の第１打席で左前打、四回の第２打席で中前打を放ち、今シリーズ３戦連続安打としたが、チームを勝利に導くことはできなかった。

吉田は０−０の二回先頭で打席へ。２ストライクを追い込まれたがしっかりとボールを見きわめ、カウント２−２からの真ん中に入った１５５キロのカットボールをしぶとく右前へ運んだ。

これが両軍通じてこの日初安打となった。四回２死走者なしの第２打席は中前打を放ったが、後続が倒れた。六回は１死一塁とこの日初めて走者を置いた場面で打席に立ったが、空振り三振に終わった。九回無死一塁の第４打席は二ゴロに倒れた。

吉田は９月３０日（日本時間１０月１日）の第１戦で、０−１の七回に代打で登場し逆転２点タイムリーを放って勝利に貢献。１日（同２日）の第２戦も七回に二塁内野安打を放っていた。

この日、チームは先発の新人右腕アーリーが３回２／３を６安打４失点（自責点３）で降板。打線が援護できなかった。