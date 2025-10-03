大谷翔平が地区シリーズ初戦先発登板へ…球団幹部は投手起用“制限解除”明言　鈴木誠也はダルビッシュから二塁打…カブス地区シリーズ進出

地区シリーズ初戦の先発登板が決まったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）。

試合が行われるフィラデルフィアへ向かう動画が公開されました。

2日、ドジャースはワイルドカードシリーズに勝利し、歓喜のシャンパンファイトを行いました。

大谷選手たちドジャースナインは、5日から始まるフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズに向け、敵地フィラデルフィアに出発。

初戦に先発登板する大谷選手について、フリードマン編成部長は「慎重に使ってきたが、今はもう“普通の先発投手”だと思っている」と、起用に関する制限解除を明言しました。

そして、3日に行われたシカゴ・カブス対サンディエゴ・パドレスのワイルドカードシリーズ第3戦。

カブスは2回、ノーアウト1塁で、打席には打撃絶好調の鈴木誠也選手（31）。

パドレスの先発、ダルビッシュ有投手（39）からレフト線へのツーベースヒットを放ちます。

チャンスが広がり2点を先制、リードを守り切ったカブスが勝利し、8年ぶりの地区シリーズ進出を決めました。