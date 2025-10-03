女優綾瀬はるか（40）が3日、都内で「ベンザブロック プレミアムDX」新製品発表会に登場した。

出演するアリナミン製薬「ベンザブロック プレミアムDX」の新CMが4日から放送される。綾瀬はベンザブロックのCM歴14年目。「今年は広いスタジオで撮った後に『あなた〜の風邪に』って歌うのをみんなに注目されて、すごい恥ずかしかったです」と撮影を振り返った。

同じく新CMに出ているM！LK佐野勇斗（27）とtimelesz寺西拓人（30）も出席。今年ドラマで綾瀬と初共演した佐野は「初めて会った時に、めっちゃ親戚のお姉ちゃんだなって。こんなにフランクな芸能人っているんだと思いました。芸能界に染まってない、って言うのが正しいか分からないですけど、すごくすてきな方」と印象を明かした。

3人は、CMでおなじみのフレーズ「狙いを決めて」にちなんでキックターゲットに挑戦した。佐野は「小学校まで高校まで」、寺西も「小学校から中学校までサッカーをやっていたので自信があります」と話し、ともに宣言した的を抜いた。

「戦隊ものドラマのワンシーンのようでしたね」と感心しきりの綾瀬に、佐野が「蹴り方は自由。メンタル的には、笑顔でいけばできると思います」と助言。「あなたの風邪に狙いを決めて」と言いながら綾瀬が蹴ったボールは、見事に的中した。

綾瀬は「アドバイス通り、笑顔で蹴りました」と力強くガッツポーズを見せた。大喜びの様子に、佐野は「練習ではとんでもないキックを披露していたのに、本番で決めるのはさすがだなと思いました」とたたえていた。