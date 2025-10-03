女優小芝風花（28）が3日、2026年のカレンダーを12月12日に発売することを発表し、収録される先行カットを解禁した。

デビュー15周年アニバーサリーイヤーとなる2026年のカレンダーで、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現したという。小さなバラとともに、かれんに、風に揺れるかすみ草とともにのびのびと、大きく鮮やかに咲くダリアとともに力強く。軽井沢の豊かな自然の中で見せた多彩な表情を、フォトグラファーの酒井貴生氏が撮り下ろした。

小芝は「今回はお花がテーマになっていて、自然が豊かな場所で、色とりどりのお花とともに、とても楽しく撮影させていただきました」と回想した。

同カレンダーは10日3日から予約受け付けを開始。さらに小芝本人がカレンダーを手渡しする「お渡し会」を都内某所で開催することも発表。6日にマガジンハウスホームページ、マガジンハウス書籍編集部SNSで詳細が発表されるという。「普段なかなか皆さまにお会いできる機会がないので、お渡し会でお会いできるのを楽しみにしております！」と呼びかけた。