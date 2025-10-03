ポステコグルーの首は早くも危うい!? 就任6戦勝利なし、ミッティラン戦敗北で「朝には解任だ」チャント
UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第2節で、イングランドのノッティンガム・フォレストはデンマークのFCミッティランと対戦した。
試合は前半のうちに1-2とミッティランがリードし、88分にミッティランはヴォルデマール・アンドレーゼンのゴールでフォレストを突き放す。アディショナルタイムにクリス・ウッドがPKを決めるが、2-3で敗れた。
フォレストはヌーノ･エスピリト･サント前監督をオーナーとの確執により解任し、プレミアリーグ第4節アーセナル戦よりアンジェ・ポステコグルー監督に指揮を託している。しかし、就任以来6戦未勝利となっている。
「アンジェ・ポステコグルー監督はコーナーキックで失点し、負傷したセンターバックを起用した。誰がこんな展開を予想した？」
「ノッティンガム・フォレストはセットプレイから失点した。ショックだ。ショックだ」
「ポステコグルー監督はセットプレイコーチについて考えるべきだ」
早くも窮地に立たされるポステコグルー監督。ここからニューカッスル戦、チェルシー戦と強敵が続き、初白星はまだ先となってしまいそうだ。
Nottingham Forest fans have already had enough of Ange Postecoglou— Football Away Days (@AwayDays_) October 2, 2025
“You’re getting sacked in the morning” pic.twitter.com/ZqATwjmLOo