UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第2節で、イングランドのノッティンガム・フォレストはデンマークのFCミッティランと対戦した。



試合は前半のうちに1-2とミッティランがリードし、88分にミッティランはヴォルデマール・アンドレーゼンのゴールでフォレストを突き放す。アディショナルタイムにクリス・ウッドがPKを決めるが、2-3で敗れた。



フォレストはヌーノ･エスピリト･サント前監督をオーナーとの確執により解任し、プレミアリーグ第4節アーセナル戦よりアンジェ・ポステコグルー監督に指揮を託している。しかし、就任以来6戦未勝利となっている。





Nottingham Forest fans have already had enough of Ange Postecoglou



“You’re getting sacked in the morning” pic.twitter.com/ZqATwjmLOo — Football Away Days (@AwayDays_) October 2, 2025

ファンの我慢は早くも限界に達しているかもしれない。ハーフタイムにはチームはブーイングを浴び、試合の終盤には「Sacked in the Morning（朝には解任だ）」のチャントが響いていた。『Daily Mail』によると、ファンたちは主にセットプレイ時の対応に不満を抱いており、SNSで口々にポステコグルー監督を非難している。「アンジェ・ポステコグルー監督はコーナーキックで失点し、負傷したセンターバックを起用した。誰がこんな展開を予想した？」「ノッティンガム・フォレストはセットプレイから失点した。ショックだ。ショックだ」「ポステコグルー監督はセットプレイコーチについて考えるべきだ」早くも窮地に立たされるポステコグルー監督。ここからニューカッスル戦、チェルシー戦と強敵が続き、初白星はまだ先となってしまいそうだ。