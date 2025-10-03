「とてつもない時間の無駄だった」“25億円男”はこのままド軍を去るのか　地区Sもロースター外の可能性

コンフォートはポストシーズンで起用されることはないのか(C)Getty Images

ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズで2連勝を飾り、地区シリーズ進出を決めた。

そんな中、強豪フィリーズとの対戦前に、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は地区シリーズのロースターを予想している。

【動画】コンフォートの本塁打シーン…再び雄姿を見せられるか

外野の布陣に関して「ジャスティン・ディーンがワイルドカードのロースターに入ったのはサプライズだった。ディーンは打撃では戦力外に近いため、センターで絶対的に卓越した守備を見せない限り、トミー・エドマンが足首を痛めているとはいえ、このロースターに彼を入れる必要は実質ない」と主張。

アレックス・コールについては、「左投手を打つ能力があるため、ロースターに残る。フィラデルフィアには非常に優秀な左腕投手が多数いる。彼は打席で粘ることができる」と評価。キム・ヘソン、アンディ・パヘス、テオスカー・ヘルナンデスで外野のロースターは埋まると見ており、「ワイルドカードラウンドと同様に、コンフォートはロースターから外される」と予想した。

1年1700万ドル（約25億円）で今季加入したマイケル・コンフォートは、レギュラーシーズンで138試合に出場しながら打率.199、12本塁打、36打点と期待に応えることができなかった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、「ドジャースはマイケル・コンフォートをポストシーズンのロースターから外したが、なぜこんなに時間がかかったのかという疑問が残る」と伝え、「なぜドジャースは彼をこれほど長く使い続けたのか」と疑問を呈した。