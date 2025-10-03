「荷物パンパンでもまだ入る」「1泊2日なら余裕！」カリマーのリュック＆バッグおすすめ
アウトドアブランド「Karrimor（カリマー）」は、登山やトレッキングだけでなく、街中でも使いやすいバッグがそろうのが魅力だ。シンプルでスタイリッシュな見た目に加え、収納力や背負いやすさも評判。今回は、1泊旅行から普段使いまで活躍するおすすめのリュックを紹介する。
【画像】「スーツにも合うバックパック」通勤も旅行も登山も頼れるカリマーのリュック
■「軽いのに大容量」口コミで人気のカリマーのリュック＆バックパック
[カリマー] デイパック バックパック ビジネス 出張 tribute 40 メンズ
ビジネスや出張にも使える大容量40Lのバックパック。シンプルで無駄のないデザインだから、街中でも浮かずに持てるのが魅力だ。実際に背負うと「荷物をたっぷり入れても思ったより軽い」と感じる人も多く、旅行や出張の相棒として人気が高い。
【レビューで人気の理由】
40Lの大容量で1泊2日〜数泊まで対応
PCスリーブ付きでビジネスシーンでも活躍
シンプルで都会的なデザイン
[カリマー] 登山リュックサック cleave 30 Medium
30Lの容量で、登山からタウンユースまで幅広く使えるモデル。アウトドア仕様の機能を備えながらも、デザインはすっきりしていて街でも浮かない。口コミでは「通勤用に使っている」「1泊旅行ならこれで十分」という声も多く、汎用性の高さが魅力だ。
【レビューで人気の理由】
30Lで日常〜旅行までカバーできる
通気性のよい背面構造で快適に背負える
アウトドアすぎないシンプルなデザイン
[カリマー] デイパック ハイキング 登山 tatra 25 メンズ
25Lのちょうどいいサイズ感で、普段使いもしやすいデイパック。軽さとフィット感に定評があり、「1泊2日ならこれで余裕」というレビューも目立つ。登山やハイキングはもちろん、街歩きや旅行にも持っていきやすい万能モデルだ。
【レビューで人気の理由】
25Lで通勤・通学から旅行まで対応
背負いやすいショルダーベルトと軽量設計
カラーバリエーションが豊富
[カリマー] デイパック ハイキング リュックサック VT day pack R
シンプルな見た目で、街使いにもぴったりなデイパック。普段の通勤や通学はもちろん、休日のカジュアルスタイルにも自然に馴染む。「大きすぎず小さすぎず、毎日使いやすい」と口コミでも評価が高い。
【レビューで人気の理由】
シンプルデザインで幅広いコーデに合う
A4サイズも収納できる実用的な設計
普段使いにちょうどいいサイズ感
[カリマー] 登山リュックサック cot 18
18Lの小型リュックで、街歩きや旅行のサブバッグとしても人気。軽くて扱いやすく、必要最低限の荷物をすっきりまとめられる。「ちょっとした買い物や日帰りハイクにちょうどいい」と口コミでも好評だ。
【レビューで人気の理由】
軽量で持ち運びやすい18Lサイズ
シンプルでどんな服装にも合わせやすい
サブバッグや普段のお出かけに便利
Karrimor（カリマー）のバッグは、登山やアウトドアシーンはもちろん、街中や旅行でも自然に馴染むデザインが魅力だ。サイズや容量のバリエーションも豊富で、通勤から1泊2日の小旅行まで、自分のライフスタイルに合うバッグを選べる。デザインと機能を両立させたカリマーのアイテムを、日常に取り入れてほしい。
