◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦 カブス３―１パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が勝利のドヤ顔を披露だ。

カブスは２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦でパドレスを破り、通算２勝１敗で４日（同５日）から始まるナ中地区王者・ブルワーズとの地区シリーズへの進出を決めた。

自身初のポストシーズンに臨んでいる鈴木誠也外野手（３１）は「５番・右翼」でスタメン出場。２回無死一塁の場面で迎えた１打席目は、パドレスの先発・ダルビッシュ有投手の内角カッターを捉えて左翼線を破る強烈な二塁打とし、チャンスメイクするなど勝利に貢献。シャンパンファイトで美酒を浴びた。

球団も公式インスタグラムを更新。「見せてやれ、ＳＥＩＹＡ」と記し、両手親指と人さし指で「ＷＩＮ（勝利）」の頭文字「Ｗ」を作り、ドヤ顔を見せた鈴木の姿、第２戦で登板した今永昇太投手（３２）と互いにシャンパンをかけ合う動画をアップした。

ネット上では「キング」「またホットなバッティングをよろしく！」「すっごいうれしそう！」「キュートな２人」「仲のいい姿が見られてうれしい」「ヤバい、おもしろすぎる」などの声が上がっている。