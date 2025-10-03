¹â²¬Ááµª¡¡°ÛÀ¤È¤ÎÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡©ÎøÂ¿¤½÷Í¥¤Î¡ÈÌ¾¸À¡É¤Ë°ìÆ±²£Å¾¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö¤³¤ì²¿¤¬À¨¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¤¬¡¢2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ÛÀ¤È¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾Â¼º»Í§Íý¤Ï¡¢¹â²¬¤ÎÎø°¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖÀ¨¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤Ã¤Æ¡¢ÃËÍ§¤À¤Á¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë½÷À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Á´ÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Í§¾ð¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡ÖÃËÍ§¤À¤Á¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹â²¬¤Ï¡ÖÃËÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ²¿¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¶¦±é¼Ô¤é¤¬¡Ö¤¦¤ï¡¼¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¡Á¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡×¤È¤Î¤±¤¾¤ëÃæ¡¢¹â²¬¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»³Î¤¤Ï¡Ö¤³¤ì²¿¤¬À¨¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº£¥É¥Ã¥¥É¥¤Ê¤ï¤±¤è¡£¡È²¶¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥È¥³¤Ê¤ï¤±¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¹â²¬¤Î¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¿Ø¤Î¿´Ãæ¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»³Î¤¤¬¡ÖÃËÀ¤È2¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹â²¬¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÈà»á¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤ÃËÀ¤È¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾¾Â¼¤Ï¡ÖÍèÀ¤¤ÇÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¹â²¬¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£