【天気】「線状降水帯発生のおそれ」3日夜のはじめ頃から4日の明け方にかけ警戒を《長崎》
2025年10月3日 11時49分
NIB長崎国際テレビニュース

気象台によりますと県内は、3日夜のはじめ頃から4日の明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。