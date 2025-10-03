¶å½£¾ì½ê¤Î¸æÌÈ»¥ÀßÃÖ¡¡95Ç¯°ÊÍè¤ÎÁ°Çä¤ê½éÆü´°Çä
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö¸æÌÈ»¥¡×¤¬3Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¶å½£¾ì½êÃ´ÅöÉôÄ¹¤ÎÀõ¹á»³¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø³¡¹Ä¡Ë¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î¤ÎÁ°Çä¤ê³«»ÏÆü¤Ë´°Çä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ãÇµ²Ö¡½µ®Çµ²Ö¤Ë¤è¤ë»Ë¾å½é¤Î·»ÄïÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿1995Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àõ¹á»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤¬¶¯¤¤²£¹Ë¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤«¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤ÐÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£