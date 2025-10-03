【UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ】オモニア・ニコシア 0−1 マインツ（日本時間10月3日／GSPスタジアム）

【映像】複数のペットボトル投げ込み→選手の頭に直撃

日本代表MFの佐野海舟が所属するマインツが、相手サポーターに襲撃された。ゴールを祝う選手たちに向かって容赦なくペットボトルが投げつけられたのだ。

マインツは日本時間10月3日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグのリーグフェーズ第1節でオモニア・ニコシアと敵地で対戦。佐野は、ダブルボランチの一角として先発出場した。

マインツが主導権を握りながらもゴールが遠い展開だったが、75分に佐野のドリブル突破がPKを誘発。これをMFナディーム・アミリがきっちりと決めてマインツが先制した。

事件はその直後に起こった。ゴールを決めたアミリはコーナーフラッグまで走って行きゴールセレブレーション。そこにピッチ内だけでなくベンチの選手たちも駆け寄って歓喜の輪ができた。しかしこの場所が、ホームサポーターの目の前だったことから、過激な一部のファンがブーイングを飛ばす。さらにエスカレートし、選手たちに向かって数本のペットボトルが投げつけられたのだ。

そのうちの1つがベン・ボブツィエンの側頭部にヒット。その場に倒れ込むと、マインツの選手たちは相手サポーターにこの行為をやめるように説得し始めた。

事態を重くみた主審はすぐに試合を中断。両チームをロッカールームへと引き上げさせたのだ。

それからしばらくして試合は続行されたが、オモノアのサポーターたちによる愚行にSNS上も騒然となり、「やりやがった」「選手に当たってるやん」「流石にやりすぎ」「何やってんだよ」「落ち着けって」「目の前で喜ばれて怒るのもわかる。でもペットボトルは投げたらあかん」「中身入ってるやん」「危なすぎるって」「佐野はいなさそうだから良かった」「これはひどいなー。いい試合してただけにもったいない」といった声が上がった。

なお佐野はこの試合でフル出場。UEFA公式サイトによると91%のパス成功率を誇るなど圧巻のプレーを見せてチームの勝利に貢献した。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ）