20年ぶりデザイン刷新！ 日野「新たな精悍モデル」初公開に反響殺到！ 「リアが新しい」の声も！ 斬新「門型スポイラー」×上質空間の「キング・オブ・観光バス」新セレガ JMSで披露

20年ぶりデザイン刷新に大反響

日野自動車は2025年9月18日、10月に開催される自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」の出展概要を発表し、大型観光バス「セレガ」新モデルを初公開しました。

JMS2025での展示を前に、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

日野がデザイン一新した「新セレガ」を公開

セレガは1990年に登場した大型観光・高速路線バスです。

路線バス「ブルーリボン」観光タイプの後継にあたり、バス事業者の多くが導入。大型高速路線・観光バスの定番モデルとなっています。

デザインは「セクシー＆エレガント」を合わせた造語を車名とした通り、非常にスタイリッシュなものを採用しました。

フロントガラスからバンパーまでを流れるようなフォルムをベースに、ウインカー一体の横一文字ガーニッシュや、当時のバスでは一般的だった角形ヘッドライトを廃し、乗用車のようなフロントフェイス一体の精悍なヘッドライトを装備。

大型観光バスのデザインを一気に近代化させたエポックメイキングなモデルとなり、以後は各社もこれに追従するように、独自のデザインを採用しています。

現行型は2005年8月に発売された2代目。デザインを大幅に変更するとともに、新開発サスペンションや低燃費エンジン、ヨーロッパの安全基準に適合する横転対策を実施するなど、走行性能や環境性能、安全性能を高めています。

デザインは、初代をイメージさせるフロントガラス下の横一文字ガーニッシュに加え、フロントからサイドまで続く「アクセントピラー」（一部車型では非装着）を設け、エレガントなデザインを継続。

また横長で2本のメッキバー付きセンターバンパー、プロジェクターヘッドライト、3つの丸を配したコーナーバンパーなどを備え、スタイリッシュさに磨きをかけています。

生産はいすゞとの合弁会社ジェイ・バスが担当。いすゞではデザインの一部を変更し、「ガーラ」として販売しています。

2024年に発売された最新型では、レーンキープアシストやオートヘッドライトの装備、ドライバー異常時対応システム（EDSS）などを追加。搭載エンジンは8.9リッター直列6気筒ディーゼルターボの「A09C」型で360馬力を発揮し、7速AMTと組み合わせます。

2024年モデルの価格（消費税込／大型観光ハイデッカ・型式RU1ASDY）は4545万6400円です。

今回、JMS2025で披露されるのは、2005年の登場から20年ぶりにデザインを一新したマイナーチェンジモデルです。

エクステリアは、風を受け流すイメージの、抑揚ある艶やかなラウンディッシュデザインを採用。フロントからサイドへの流れを強め、流麗でエモーショナルなフォルムを再現するとともに、空力性能も向上しました。

ヘッドライトは可変配光型で、LEDコーナリングランプも備えることで、視認性を高めています。

リアまわりの形状はルーフエンドのリアスポイラーの代わりに、ボディサイド中央付近まで連続する、門型の「シャープエッジルーフ」を採用。空力性能の向上とフラッグシップとしての存在感を表現しています。

走行性能では、A09Cエンジンは継続しますが、新たに12速AMTを搭載。低燃費タイヤも装備し、燃費の向上を図りました。

先進機能では、出会い頭警報や左折巻き込み警報、車線変更警報、標識認識システムを採用。新たに液体式リターダーも搭載し、安全性能も高めています。

このほか、内装を一新しSDGsに配慮したコーディネートも採用し、乗客に上質な印象を与えます。

発売は2026年春頃で、販売価格やラインナップなどは後にアナウンスされるものとみられます。

※ ※ ※

そんな新セレガですが、SNSなどにはバスファンをはじめ、多数のコメントが投稿されています。

特にデザインに関して評価する人が多いようで、「カッコイイ！」「新デザインのリアコンビが新しさを醸し出してますね」「やはり時代は…キレ長ライトか」など、灯火類のイメージチェンジに関心を持つコメントがみられました。

また、「今のプロフィアも交えた感じが」「やっとプロフィアのヘッドライトになりましたね。デイライトも標準装備」など、日野の大型トラック「プロフィア」のデザインと共通するという意見も。

さらに「26年春から発売になるとするとふそうとの統合後も売るというのが見えてくるかも」と、現在日野が三菱ふそうとの統合に関する合意がなされ、三菱ふそうの大型観光・路線バス「エアロ」シリーズとの共存を気にする人もいるようです。