ÂçÀôÍÎ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂçÀô¤Ï°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¶È³¦Æâ¤Î¡ÈÂçÀô¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¸ì¤ë
ÇÐÍ¥ÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë2ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖSONGS¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶È³¦Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÂçÀô¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤ÇÎòÂå¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÀÆÆ£Í³µ®¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¡¢Àõ¹áÍ£¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤¬Æ±ºî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢Àõ¹á¤¬¡ÖÄ«4»þ¤°¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼¡¡ÊÌë¡Ë6»þ¤ËÂçÀô½¸¹ç¤È¤«¡×¤È»£±Æ¤¬Ìë´ÖÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ã¤È¤·¤Æ¡Ö¡ØÂçÀô¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¡¢»£±Æ½ê¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÂçÀô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Àõ¹á¤ÎÈ¿±þ¤Ë¶ì¾Ð¤·¤¿ÂçÀô¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡©¡¡¤³¤ì¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Àõ¹á¤Î¸À¤¦¡ÖÂçÀô¡×¤ÏÎýÇÏ¶èÅìÂçÀô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅì±ÇÅìµþ»£±Æ½ê¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÂçÀô¡×¡ÖÅì±ÇÂçÀô¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÂçÀô¤Ï¡Ö»ä¤â¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¡¢Åì±ÇÂçÀô¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ØÌÀÆüÂçÀô¤À¤è¡£·ù¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±ó¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅÔ¿´¤«¤é±ó¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂçÀô¤Ï°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£