⼩坂菜緒・佐野勇⽃・⼭⽥杏奈・寺⻄拓⼈「ベンザブロック」新CM出演決定 寺西「看病してほしいのは聡ちゃん」
【モデルプレス＝2025/10/03】日向坂46の小坂菜緒、佐野勇斗、山田杏奈、timeleszの寺西拓人が、アリナミン製薬株式会社「ベンザブロック プレミアムDX」シリーズの新テレビCMに出演。「鼻かぜに進化したベンザ」篇、「のどかぜに進化したベンザ」篇、「熱かぜに進化したベンザ」篇、「せきかぜに進化したベンザ」篇、「みんなのかぜに進化したベンザ」篇が、10月4日より順次全国で放映される。
新テレビCM では、出演14年目となる綾瀬はるかとともに、小坂、佐野、山田、寺西を迎え、「ベンザブロック プレミアムDX」シリーズが症状別に選べるかぜ薬であること、そして“瞬速”で対処し早めの回復へ導く効き目を表現する。CMでは「進化」をテーマに、新しくなった「ベンザブロック®プレミアムDX」で瞬速に対処することで、早めの回復へ導く様子を描く。小坂、佐野、山田、寺西が、それぞれの風邪の症状に悩んでいる様子から、症状から解放されて爽やかな表情へと変化する瞬間や、綾瀬によるおなじみのキャッチコピー「あなたのかぜはどこから？」、「あなたのかぜに狙いを決めて」のサウンドロゴも見どころとなっている。
さらに、新テレビCM公開に合わせて、X（旧Twitter）・TikTok・Instagram のベンザブロック【公式】アカウントでは、CM に連動したキャンペーン、各出演者の風邪の看病をテーマにした特別コンテンツや撮影オフショット等の公開を予定している。
綾瀬は、穏やかな笑顔を浮かべながら現場入り。限られた尺の中でテンポよくセリフをこなすシーンも多い中、さすがの演技力で次々とOK を重ね、現場は終始スムーズに進行。合間にはスタッフとリラックスした様子で談笑する場面も見られ、撮影中には思わずセリフを噛んでしまうお茶目な一面も。和やかな空気の中で、綾瀬らしい自然体の魅力が光る撮影となった。
小坂は、アイドルらしいキュートな笑顔と、表情の繊細のコントロールもさすが。鼻がつらいシーンの演技にも丁寧に演じた。「ずっと見ていたCM に出られるなんて本当にうれしい」と話しながら、「新しい私を見てもらえたら」と笑顔で語った。
終始爽やかな笑顔で現場を和ませた佐野は、演出の要望にも的確に応え、撮影はスムーズに進行。監督からは思わず「素晴らしい！」の声も上がるほど。合間には、SNS コンテンツ用のダンスを練習する姿が印象的だったそう。
朝イチの撮影にも関わらずキュートな笑顔で登場した山田は、1カット目から集中して取り組み、OK が出た瞬間にはパッと笑顔がはじける場面も。山田さんの笑顔と集中力で現場は終始あたたかな雰囲気に包まれる撮影となった。
寺西は、舞台とライブの合間を縫って撮影に参加。初の単独テレビCM撮影ながら、真剣に丁寧に向き合う姿が印象的だったという。咳をしながらのセリフには「むずかしい！」と率直な一言も。また、「メンバーで看病してほしいのは（松島）聡ちゃん、看病してあげたいのはその他のメンバーかな。」とのコメントも寄せた。（modelpress編集部）
