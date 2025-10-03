ガンビット役のチャニング・テイタムが、（MCU）『／ドゥームズデイ』未発表キャラクターを言いかけた？米ETでのインタビュー発言に注目してみよう。

『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）で念願叶って幻のガンビット役を演じたテイタム。来たる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも再登場することとなっており、すでに主要撮影を終えている。

そんなテイタムはETのインタビューで、「マーベルは毎回、高いハードルをセットして、そしてそれを毎回超えてくる」と興奮。「脚本を読んだ時は、“こんなの、一体どうやるんだ？さすがに無理だろ……”と思いました。とんでもないです。脳みそが耳から垂れ流れますよ」とアツく語っている。テイタムは以前にも本作について「脳みそが溶ける」としている。

とにかく夢の共演に圧倒されたようだ。「『デッドプール＆ウルヴァリン』でブレイドが出てきた時みたいな感じで、みんなマジでヤバいことになると思いますよ。あれの50倍ヤバいです」と熱弁。「ストーリーも……詳細は言えませんが、コミックファンとして、とんでもないことになると思います」と続けた。

ここでインタビュワーから「撮影現場で一番のトラブルメーカーは誰でしたか？」と尋ねられると、テイタムは“D”で始まるような“何か”を言いかけた後、少し黙って「えっと……言えません」と誤魔化し、話題を切り上げている。

一体テイタムは何を言いかけたのか？一説として、“Deadpool”と言いかけたのではないか、との声がある。テイタムは直前に『デッドプール＆ウルヴァリン』の話題を出していたから、その流れでうっかりデッドプールと答えかけた。しかし、このキャラクターの登場予定はまだ伏せられていることを思い出し、咄嗟に引っ込めたのではないか。

トラブルメイカーの名を尋ねられて、デッドプールと答えたのも納得しやすい。デッドプールの『ドゥームズデイ』参戦説は長らく語れているから、その噂の裏付けになったと見るもある。

一方で、質問は“撮影現場”についてのものだったから、キャラクター名を出すのは不自然な気も。本来であれば“ライアン・レイノルズ”と答えそうなものである。実際のところ、テイタムが発したの“D”のシラブルではなく、“That...（それは……）”と言いかけただけなのかもしれない。

果たして真相は？『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日公開予定。