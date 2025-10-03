SHINee・オンユ、“日本人気”を証明！日本AL『SAKU』がオリコン＆レコチョクで上位ランクイン

SHINeeのオンユが日本人気を証明した。

10月1日にリリースされたオンユの日本2ndミニアルバム『SAKU』は、公開直後に日本をはじめ、香港・マレーシア・台湾・サウジアラビアなど世界5つの国と地域のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得した。

熱い人気のなか、『SAKU』はワールドワイドiTunesアルバムチャートで10位にチャートインしたほか、オリコン「デイリーアルバムランキング」で3位、レコチョク「アルバムランキング（デイリー）」で1位を記録するなど、日本の主要ランキングでも目覚ましい成果を収めている。

（写真提供＝GRIFFINエンターテインメント）オンユ

アルバム『SAKU』には、タイトル曲『花のように』をはじめ、『KIMI=HANA』『Lily』『Beautiful Snowdrop』『’Cause I believe in your love』まで全5曲を収録。各トラックには“花”をテーマにしたストーリーテリングが込められており、一曲一曲が重なり合って華やかな“音楽の花束”を完成させているのが特徴だ。

なお、オンユはアルバム発売にあわせて、10月3日から5日まで日本武道館で単独コンサート「2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE：PERCENT（％）]」を開催し、ファンと交流する。

（記事提供＝OSEN）