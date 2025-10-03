耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま【ボダム】のグラスがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
耐熱ガラスの二重構造で、飲みもののおいしさを持続させる【ボダム】のグラスがAmazonに登場!
ボダムのグラスは、熟練の職人による吹きガラス製法でひとつずつ丁寧に仕上げられた逸品。耐熱ガラスの二重構造により、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たく保ち、飲みもの本来の美味しさを長く楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
断熱性に優れているため、熱い飲みものを入れても手に持ちやすく、冷たい飲みものでも結露しにくい設計。グラスやテーブルが濡れる心配が少なく、日常使いにも適している。
飲みものが宙に浮いて見えるユニークなデザインは、視覚的にも楽しめる要素となっており、ドリンクグラスとしてだけでなく、スープや冷たいデザートなど料理の器としても幅広く活用できる。
機能性と美しさを兼ね備えた、日々の暮らしに寄り添うグラス。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
