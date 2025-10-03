はじめしゃちょー、20代前半の妻と新婚旅行？宮古島でオフショット「撮ったの奥さん？」「4枚目がw」
8月に一般女性と結婚発表した人気YouTuberのはじめしゃちょーが2日、自身のXを更新し、宮古島を訪れた時のオフショットを投稿した。
【写真】奥さん撮影？新婚旅行ぽく…宮古島で遊ぶはじめしゃちょー
投稿した写真では、ビーチで日傘をさす姿やアイスを食べる姿、そして上半身裸でプールでくつろぐ姿などを見ることができる。
先日投稿した動画では、妻の年齢については「ボクの奥さんは若いです。20代前半です」と打ち明けていたが、ネット上では「もしや、よめめんと行ったやつ？」「新婚旅行ですか」「え？宮古いるんだ。はじめん撮ったの奥さん？「4枚目がww 宮古島きれいだねー」などと反応している。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、現在のチャンネル登録者数は1630万人を超える日本を代表するYouTuberと知られている。
【写真】奥さん撮影？新婚旅行ぽく…宮古島で遊ぶはじめしゃちょー
投稿した写真では、ビーチで日傘をさす姿やアイスを食べる姿、そして上半身裸でプールでくつろぐ姿などを見ることができる。
先日投稿した動画では、妻の年齢については「ボクの奥さんは若いです。20代前半です」と打ち明けていたが、ネット上では「もしや、よめめんと行ったやつ？」「新婚旅行ですか」「え？宮古いるんだ。はじめん撮ったの奥さん？「4枚目がww 宮古島きれいだねー」などと反応している。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、現在のチャンネル登録者数は1630万人を超える日本を代表するYouTuberと知られている。