「さすが姉妹」杉浦太陽、乳児期迎えた次女・夢空ちゃんに驚き「希空の生後2カ月の頃とか、そっくりw」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。8月8日に誕生した第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の近況を伝えるとともに、日に日に成長する夢空ちゃんの近影を披露した。
【写真】まるでウインクを決めたような第5子・次女の「夢ちゃんスマイル」ショット
杉浦は「プクプク大きくなってきたよ〜」と伝え、まるでウインクを決めたような「夢ちゃんスマイル」ショットをアップ。
最近の夢空ちゃんを見ながら、杉浦は「マジで、上の子たちの同じ月齢の写真と見比べるとそっくり」と感じているよう。とくに「希空の生後2カ月の頃とか、そっくりw さすが姉妹」と、長女の希空（のあ・17）に似ていることを明かした。
また、息子と愛犬が夢空ちゃんを優しく見守っている様子をとらえたほほ笑ましい写真を添え、「末っ子・夢空ちゃん みんなに見守らて、すくすく育ってます」（原文ママ）と杉浦。「これから、どんどん変わっていくから成長が楽しみ」と記し、幸せをにじませた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
