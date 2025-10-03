小西真奈美、絶景バックの登山ショット公開「いい表情」 ユニークな熊対策も紹介
俳優の小西真奈美（46）が2日、自身のインスタグラムを更新し、長野県・木曽駒ヶ岳での登山の様子を公開。絶景を披露し、熊対策についても明かした。
【写真】「いい表情」絶景バックの登山ショットの数々を公開した小西真奈美
小西は「登山の投稿をするたびに、熊のことについての対策をよく聞かれます」と切り出し、実際に行っている対策として「事前に情報を確認する」「山に入る前に“入らせていただきます、よろしくお願いします。”と言って頭を下げて入る」「熊鈴を付けて歩く」「みんなで楽しく会話をしながら歩く」「下山後にまた山に向かって“ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。”と言って頭を下げて感謝を伝える」の5つを紹介。実用的なものからユニークな習慣まで明かした。
「おかげさまで、今まで熊に出会ったことや、危険な目にあったことはありません」と言いつつも、「登っている山の数がまだまだ少ない初心者というだけなのかもしれないので、いつでも、安全第一で、無理はしない。念には念。を忘れずにいたいと思います」と慎重な姿勢を見せた。
投稿では、長野県・木曽駒ヶ岳に登ったことを明かし、登山中の小西の姿や、遭遇した雷鳥の動画などを披露した。
この投稿にフォロワーからは、「いい表情されていてとっても素敵です」「雷鳥に会えたなんてすごい!!」「千畳敷カール、私も行きました。めっちゃ綺麗ですよね」「自然を楽しむ、疲れを楽しむ、最幸の笑顔ですね」など、さまざまな声が相次いでいる。
