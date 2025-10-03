メジャーリーグのプレーオフ（PO）は、各リーグのワイルドカードシリーズ（WCS）が3日に終了し、次の地区シリーズに進出する全8チームが出揃った。

【一覧】大谷翔平や鈴木誠也らMLBプレーオフ日程＆結果

ア・リーグはマリナーズ（西地区優勝）vsタイガース（中地区2位）。ブルージェイズ（東地区優勝）vsヤンキース（東地区2位）。

ナ・リーグはブリュワーズ（中地区優勝）vsカブス（中地区2位）、フィリーズ（東地区優勝）vsドジャース（西地区優勝）。

地区シリーズは5日から各地でスタート。5試合制（2試合→2試合→1試合）で先に3勝したチームが次のリーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）に進出。ホームアドバンテージ（本拠地の試合数が多い）は、地区優勝の勝率1位と2位のチームに与えられる。

昨年ワールドシリーズ（WS）を制したドジャースは、リーグ東地区1位のフィリーズと対戦。ヤンキースが98年から00年までWS3連覇を果たして以来、25年間で連覇したチームはなく、ド軍が“21世紀で初”の快挙に挑む。



そのドジャースは強豪フィリーズと対戦し、第1戦は大谷翔平（31）がプレーオフ初登板に臨む。