10年間おでこを出していた妻が久しぶりに前髪を切った姿を見た時の、夫のリアクションを撮影した動画がInstagramに投稿され、話題になっています。以前から前髪を作るか迷っていたという妻。その背中を押す夫の「前髪のある姿を見てみたい」というリクエストもあって、高校生ぶりにイメージチェンジした様子に、「旦那さんのリクエストに応えてくれるなんて可愛いらしいお嫁ちゃんですね」「元々可愛いのにもっと若返ってまた可愛くなった」と称賛の声が相次ぎました。



【ビフォーアフター写真】妻が10年ぶりイメチェン、一体どんな姿に…

投稿主は、SNSの総フォロワー数80万人以上を集める人気アカウント「ソラサク家族（@sorasaku_main）」の夫。



「私がリクエストしたというよりも、本人が以前から前髪を作ろうかどうか迷っていたそうです。その話を妻から軽く聞いて、想像してみたところ、きっととても可愛くなるだろうなと思いました。そこで妻に『絶対に可愛くなると思うから、ぜひ見てみたい』と伝えたんです」



前髪を切ると決めた妻は、乗り気ではあったものの、自身に似合うかどうか不安な気持ちも抱えている様子だったそう。



「美容室に向かう当日も、ずっと『大丈夫かなぁ？』と何度も心配していました」



実際に前髪を切った妻の姿を見た瞬間について、「見慣れていないので違和感はありましたが、元々可愛いということもあり、前髪を作ったことで以前よりもさらに可愛くなったと思いました」と夫は話します。



「自分の喜んだ姿を見て、少し自信がついた様に見えました。その後も、妻の実家に行って、お披露目をしたのですが、みんなに『可愛い』と言って貰えたので、本人は気に入ってると思います」



今回の投稿には「旦那さんが羨ましい」「旦那さんが喜ぶならって、、、最高やん」など夫婦の素敵な関係性へのコメントが寄せられています。円満の秘訣を夫に尋ねると、こんな答えが返ってきた。



「特に細かいことを意識しているわけではありませんが、妻と出会えた奇跡や、今いる子どもたちと家族になれた奇跡を無駄にしないよう、常に家族が笑顔で過ごせるように、『自分にできることは何でもやろう』という気持ちは持っています」