「さそり座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
絶対に許せない、ありえない、ムカつく……そんなふうにその人の存在を思い出すだけで胸が騒ぐ相手が、キーパーソンになりそう。
負の感情を刺激される相手こそ、あなたの原型を作り、タブーとなっていくはず。
【よくある症状】
子どもの頃にからかわれた、バカにされた、イジメられた、そんな苦い経験がさそり座さんの心の奥には隠れているはず。
あんなふうにはなりたくないと思うと同時に、「言われた通りならどうしよう」という恐れが消えないはず。
【さそり座さんのキーパーソン】
1：達観している人
2：自分の世界に生きている人
3：話を聞いてくれる人
悲しみや恨み、苦しさややるせなさが、消えないでしょう。
何かあると、毎回同じ場所に戻ってしまって、しんどくて仕方ないはず。でも、痛みの経験があるからこそ、あなたの共感度は高いのです。すべてをバネにして。
【処方箋】
・強い人
心が強い人が、あなたの導き手となるでしょう。
環境や事情が違っても、その人にも心の傷はあるのです。理不尽な思いをした、居場所がなかった、改心したなど、それぞれの理由で、過去を捨てて、新しく生き直しているはず。
苦労人、宗教家、哲学者、ボディーメンテナンスのプロなど、意外なほど身近に、そばにいるとラクな人がいるものです。いろいろ話すうちに乱れた情緒も安定に向かうはず。受け入れ、許すプロセスを踏むことに。
・自分に還る
「これが答えかも？」と万能感を持った後で、「やっぱり違った」という展開はよくあるものです。
完璧に見えた指導者が実は小さい人間だったと気付いたり、求めるだけの答えをくれなかったりするのです。
でも、そういうガッカリも、さそり座さんにとっては、開運のプロセスといえそう。ないなら生み出せばいいのです。傷ついた人を癒やし、励ます人にあなたがなりましょう。
良心と対話することで、自分が最良のキーパーソンとなれるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座さん（10月24日〜11月22日生まれ）の幸せのカルテあなたのキーパーソンは、「宿敵」です。
絶対に許せない、ありえない、ムカつく……そんなふうにその人の存在を思い出すだけで胸が騒ぐ相手が、キーパーソンになりそう。
【よくある症状】
子どもの頃にからかわれた、バカにされた、イジメられた、そんな苦い経験がさそり座さんの心の奥には隠れているはず。
あんなふうにはなりたくないと思うと同時に、「言われた通りならどうしよう」という恐れが消えないはず。
【さそり座さんのキーパーソン】
1：達観している人
2：自分の世界に生きている人
3：話を聞いてくれる人
悲しみや恨み、苦しさややるせなさが、消えないでしょう。
何かあると、毎回同じ場所に戻ってしまって、しんどくて仕方ないはず。でも、痛みの経験があるからこそ、あなたの共感度は高いのです。すべてをバネにして。
【処方箋】
・強い人
心が強い人が、あなたの導き手となるでしょう。
環境や事情が違っても、その人にも心の傷はあるのです。理不尽な思いをした、居場所がなかった、改心したなど、それぞれの理由で、過去を捨てて、新しく生き直しているはず。
苦労人、宗教家、哲学者、ボディーメンテナンスのプロなど、意外なほど身近に、そばにいるとラクな人がいるものです。いろいろ話すうちに乱れた情緒も安定に向かうはず。受け入れ、許すプロセスを踏むことに。
・自分に還る
「これが答えかも？」と万能感を持った後で、「やっぱり違った」という展開はよくあるものです。
完璧に見えた指導者が実は小さい人間だったと気付いたり、求めるだけの答えをくれなかったりするのです。
でも、そういうガッカリも、さそり座さんにとっては、開運のプロセスといえそう。ないなら生み出せばいいのです。傷ついた人を癒やし、励ます人にあなたがなりましょう。
良心と対話することで、自分が最良のキーパーソンとなれるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)