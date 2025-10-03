「てんびん座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
親友や恋人、ビジネスパートナーなど、ニコイチで動ける人と出会えた時、てんびん座さんの力はフルに発揮されるでしょう。
もう1人ではないという思いが自信となって、頑張りが利くのです。何でも相談できるのも強みに。
【よくある症状】
てんびん座さんにとって2人で1つというスタイルが、完全体なのです。
このため、すべてが一致していればいいのですが、どうしても違いは生まれるもの。合わない、違うということが大きなストレスにもなるでしょう。
【てんびん座さんのキーパーソン】
1：いいとこ取り
2：ハイレベルな人
3：自分と正反対の人
あなたにないものを持っている人が、世界を広げてくれるでしょう。
なにしろ、好みが違う、生き方が違う、細かい考え方が違う人と意気投合するのは、奇跡と言っていいはず。ズレを包容することで、大きく成長します。
【処方箋】
・区切る
運命共同体が、本当の望み。
でも、それは、世界がもっと単純なルールで動いていた時代の名残といえそう。これだけ多様化した流れの中では、全ジャンルにおいて一緒というのは、まず無理です。発想を変えて、部分的なシェアを目指していくとよさそう。
遊ぶならこの人、勉強はあの人、ビジネスは別の人と目的によって付き合う相手を変えてみて。それぞれの分野でベストな答えがもらえて、たくさんのキーパーソンを持つことになるはず。
・昔なじみ
ブランクのある人間関係も、あなたの運命を変えるでしょう。
昔は親しく付き合っていたけれど、何らかの事情で離れた人との再会、つながりを大事にしましょう。「そういえば、こういうのが得意だったよね？」的に、あなた自身も忘れていた才能や能力に光を当ててくれるはず。
また、通りすがりの人の何気ない一言が未来を変えることも。相手との関係性より、受け取ったものに着目をしてみて。名前も知らない人がキーパーソンになるかも？
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
