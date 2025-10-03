「両家で初めての北海道旅行」人気YouTuberのモデル妻、家族ショット公開「パパも弟くんもイケメン」
2人組YouTuber・ばんばんざいのぎしさんの妻でモデルの桜井美悠さんは10月1日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露しました。
【写真】桜井美悠の美脚＆家族ショット
さらに、「美味しいご飯と景色に、家族での時間がほんっまに幸せすぎた YouTubeにもアップしたので、ぜひ見てね」と思いをつづり、公式YouTubeチャンネルの告知もしています。
ファンからは、「みゆみゆちゃん可愛い」「ミニぎしかわいすぎた」「お父さんイケメンですね」「ほんと美男美女やな」「YouTube最高でした」「見てて幸せな気持ちになりました」「動画感動だったよ」「パパも弟くんもイケメンだね！！」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】桜井美悠の美脚＆家族ショット
「ほんっまに幸せすぎた」桜井さんは「両家で初めての北海道旅行」とつづり、9枚の写真を投稿。息子との親子ショットや、ぎしさんとのラブラブな夫婦ショットなどを披露しています。黒いキャミソールに超ミニ丈のショートパンツからは、美脚がすらりと伸びています。また、8枚目では、自身の父親と弟とのスリーショットも。
ファンからは、「みゆみゆちゃん可愛い」「ミニぎしかわいすぎた」「お父さんイケメンですね」「ほんと美男美女やな」「YouTube最高でした」「見てて幸せな気持ちになりました」「動画感動だったよ」「パパも弟くんもイケメンだね！！」と、称賛する声が相次ぎました。
息子とのツーショット公開自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している桜井さん。16日の投稿では「最近、顔似てきたって言われるけどほんま？笑」とつづり、息子とのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)